В четыре раза больше, чем за весь прошлый год: после разоблачения БЭБ схем онлайн-казино налоговые платежи игорного бизнеса стремительно выросли

$41.080.11
45.050.50
ukru
НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
18:32 • 8534 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
14:05 • 49522 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 102722 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 102920 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 243765 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 127423 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 117577 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 356868 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 82934 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 135345 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

2м/с
54%
Популярные новости

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 159626 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 115763 просмотра

Сжег Mercedes стоимостью более 6,7 млн грн: в Киеве задержали водителя владелицы авто

8 апреля, 12:46 • 16310 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 96371 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 61629 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 243765 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 282318 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 356868 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 337485 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 385849 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Михаил Федоров

Алексей Гончаренко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 62011 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 96748 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 116137 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 159985 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 76653 просмотра
Актуальное

YouTube

Форбс

Время (журнал)

Facebook

Instagram

В четыре раза больше, чем за весь прошлый год: после разоблачения БЭБ схем онлайн-казино налоговые платежи игорного бизнеса стремительно выросли

Киев • УНН

 • 1102992 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. После начала расследования Бюро экономической безопасности игорный бизнес уже уплатил в четыре раза больше налогов чем за весь прошлый год, передает УНН со ссылкой на БЭБ.

В четыре раза больше, чем за весь прошлый год: после разоблачения БЭБ схем онлайн-казино налоговые платежи игорного бизнеса стремительно выросли

Детали

Как сообщили в БЭБ, за пять месяцев этого года компании, которые работают онлайн в сфере игорного бизнеса уплатили в четыре раза больше налогов, чем за весь 2022 год. Уплата налоговых платежей по состоянию на 1 июня 2023 года составила более 2,2 млрд грн. Для сравнения – за весь 2022 год эта сумма не превышала 550 млн грн.

Такое увеличение поступлений в Государственный бюджет Украины – результат слаженного сотрудничества Бюро экономической безопасности, СБУ, прокуратуры и НБУ по выявлению схем уклонения от уплаты налогов путем манипулирования платежами и сокрытия их реального назначения.

Как пояснили в БЭБ, в основном это так называемый мискодинг*, когда указывается не код платежа, который относится к транзакциям по азартным играм, а смежный, по которому налоги значительно меньше. Как результат за 2021 онлайн-казино уплатили лишь 34,5 млн грн налогов. В 2022 году это было уже 549,7 млн грн, ведь началось расследование БЭБ и в конце года стремительно выросли налоговые платежи.

Добавим

По данным БЭБ, схему с мискодингом организовали должностные лица ряда банков, через основной из которых прошло примерно 20 млрд грн. В марте 2023 года Национальный банк Украины принял решение о лишении двух банков лицензии и их ликвидации.

Главное подразделение детективов БЭБ расследует уголовное производство по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах);
ч. 2 ст. 203-2 (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр);
ч. 1, 3 статьи 209 (легализация (отмывание) имущества, добытого преступным путем);
ч. 2 статьи 229 УК Украины (незаконное использование знака для товаров и услуг).

В июне завершена судебно-экономическая экспертиза, которая установила, что размер неуплаченных налоговых платежей компаниями, которые были задействованы в схеме, составил более 1,3 млрд грн.

В рамках досудебного расследования было проведено более 20 обысков в банковских учреждениях и связанных компаниях, изъята финансовая документация и проверено более тысячи счетов. Наложен арест на корпоративные права компаний и средства на счетах на общую сумму 391 млн грн.

Детективами БЭБ были направлены соответствующие обращения в Национальный банк Украины и Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей для принятия необходимых мер по предотвращению дальнейшего уклонения от уплаты налогов. Также о выявленных нарушениях проинформирована Государственная налоговая служба Украины для недопущения функционирования таких схем в дальнейшем.

Из-за собранных доказательств противоправной деятельности часть букмекерских компаний и онлайн-казино прекратила деятельность из-за потери лицензий и наложения санкций, а остальные – начали более добросовестно относиться к уплате налогов. В результате только налога на прибыль от букмекерской деятельности и онлайн-казино, за пять месяцев 2023 года уплачено 526,7 млн грн, а общие налоговые платежи превысили сумму в 2,2 млрд грн.

Справка

*Мискодинг – манипуляции с кодировкой транзакции платежей.

В этом случае средства от осуществления незаконной деятельности по организации или проведению азартных игр в сети Интернет поступают на расчетные счета привлеченных банков или электронные кошельки с кодом ММС (Merchant Category Code) отличным от MCC 7995, которым кодируются транзакции по азартным играм. Это позволяет лицензиатам и привлеченным компаниям скрывать реальную цель операций - проведение азартных игр казино в сети Интернет и уклоняться от уплаты налогов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика
Brent
$63.18
Bitcoin
$77,341.20
S&P 500
$5,083.94
Tesla
$233.66
Газ TTF
$36.23
Золото
$2,998.00
Ethereum
$1,481.66