В четыре раза больше, чем за весь прошлый год: после разоблачения БЭБ схем онлайн-казино налоговые платежи игорного бизнеса стремительно выросли

Детали



Как сообщили в БЭБ, за пять месяцев этого года компании, которые работают онлайн в сфере игорного бизнеса уплатили в четыре раза больше налогов, чем за весь 2022 год. Уплата налоговых платежей по состоянию на 1 июня 2023 года составила более 2,2 млрд грн. Для сравнения – за весь 2022 год эта сумма не превышала 550 млн грн.

Такое увеличение поступлений в Государственный бюджет Украины – результат слаженного сотрудничества Бюро экономической безопасности, СБУ, прокуратуры и НБУ по выявлению схем уклонения от уплаты налогов путем манипулирования платежами и сокрытия их реального назначения.

Как пояснили в БЭБ, в основном это так называемый мискодинг*, когда указывается не код платежа, который относится к транзакциям по азартным играм, а смежный, по которому налоги значительно меньше. Как результат за 2021 онлайн-казино уплатили лишь 34,5 млн грн налогов. В 2022 году это было уже 549,7 млн грн, ведь началось расследование БЭБ и в конце года стремительно выросли налоговые платежи.

Добавим

По данным БЭБ, схему с мискодингом организовали должностные лица ряда банков, через основной из которых прошло примерно 20 млрд грн. В марте 2023 года Национальный банк Украины принял решение о лишении двух банков лицензии и их ликвидации.

Главное подразделение детективов БЭБ расследует уголовное производство по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах);

ч. 2 ст. 203-2 (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр);

ч. 1, 3 статьи 209 (легализация (отмывание) имущества, добытого преступным путем);

ч. 2 статьи 229 УК Украины (незаконное использование знака для товаров и услуг).

В июне завершена судебно-экономическая экспертиза, которая установила, что размер неуплаченных налоговых платежей компаниями, которые были задействованы в схеме, составил более 1,3 млрд грн.

В рамках досудебного расследования было проведено более 20 обысков в банковских учреждениях и связанных компаниях, изъята финансовая документация и проверено более тысячи счетов. Наложен арест на корпоративные права компаний и средства на счетах на общую сумму 391 млн грн.

Детективами БЭБ были направлены соответствующие обращения в Национальный банк Украины и Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей для принятия необходимых мер по предотвращению дальнейшего уклонения от уплаты налогов. Также о выявленных нарушениях проинформирована Государственная налоговая служба Украины для недопущения функционирования таких схем в дальнейшем.

Из-за собранных доказательств противоправной деятельности часть букмекерских компаний и онлайн-казино прекратила деятельность из-за потери лицензий и наложения санкций, а остальные – начали более добросовестно относиться к уплате налогов. В результате только налога на прибыль от букмекерской деятельности и онлайн-казино, за пять месяцев 2023 года уплачено 526,7 млн грн, а общие налоговые платежи превысили сумму в 2,2 млрд грн.

Справка

*Мискодинг – манипуляции с кодировкой транзакции платежей.

В этом случае средства от осуществления незаконной деятельности по организации или проведению азартных игр в сети Интернет поступают на расчетные счета привлеченных банков или электронные кошельки с кодом ММС (Merchant Category Code) отличным от MCC 7995, которым кодируются транзакции по азартным играм. Это позволяет лицензиатам и привлеченным компаниям скрывать реальную цель операций - проведение азартных игр казино в сети Интернет и уклоняться от уплаты налогов.