В Черкассах могут быть перебои с горячей водой, на ТЭЦ авария - мэр

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КИЕВ. 7 апреля. УНН. На станции Черкасской ТЭЦ произошла авария. Фактически останавливается работа по предоставлению теплоносителя и горячего водоснабжения. Об этом сообщил мэр Анатолий Бондаренко во время видеообращения, передает УНН.

Цитата

«Мне позвонил директор Черкасской ТЭЦ. Внутри станции произошла авария на сети Черкасской ТЭЦ. Сейчас фактически останавливается работа ТЭЦ по предоставлению теплоносителя, по предоставлению горячего водоснабжения. ТЭЦ аварийно внепланово останавливается на ремонт», - рассказал Бондаренко.

Дополнение

В Черкасской области строят мощный завод по переработке кукурузы. Такого уровня – третий в стране.

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