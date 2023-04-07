В Черкассах могут быть перебои с горячей водой, на ТЭЦ авария - мэр

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«Мне позвонил директор Черкасской ТЭЦ. Внутри станции произошла авария на сети Черкасской ТЭЦ. Сейчас фактически останавливается работа ТЭЦ по предоставлению теплоносителя, по предоставлению горячего водоснабжения. ТЭЦ аварийно внепланово останавливается на ремонт», - рассказал Бондаренко.

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В Черкасской области строят мощный завод по переработке кукурузы. Такого уровня – третий в стране.