У Черкасах можуть бути перебої з гарячою водою, на ТЕЦ аварія - мер

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«Мені зателефонував директор Черкаської ТЕЦ. Всередині станції сталася аварія на мережі Черкаської ТЕЦ. Зараз фактично зупиняється робота ТЕЦ по наданню теплоносія, по наданню гарячого водопостачання. ТЕЦ аварійно позапланово зупиняється на ремонт», - розповів Бондаренко.

Доповнення

У Черкаській області будують потужний завод із переробки кукурудзи. Такого рівня – третій у країні.