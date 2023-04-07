У Черкасах можуть бути перебої з гарячою водою, на ТЕЦ аварія - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. На станції Черкаської ТЕЦ сталась аварія. Фактично зупиняється робота по наданню теплоносія та гарячого водопостачання. Про це повідомив мер Анатолій Бондаренко під час відеозвернення, передає УНН.
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«Мені зателефонував директор Черкаської ТЕЦ. Всередині станції сталася аварія на мережі Черкаської ТЕЦ. Зараз фактично зупиняється робота ТЕЦ по наданню теплоносія, по наданню гарячого водопостачання. ТЕЦ аварійно позапланово зупиняється на ремонт», - розповів Бондаренко.
Доповнення
У Черкаській області будують потужний завод із переробки кукурудзи. Такого рівня – третій у країні.