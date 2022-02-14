В британском Минобороны говорят, поддержат любое решение Украины относительно амбиций по НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Великобритания поддержит все, что Украина решит сделать относительно ее стремлений вступить в НАТО, заявил в понедельник заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи в эфире Sky News, пишетУНН.
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"Если Украина решит, что собирается предложить не стать членом НАТО, мы это поддерживаем — это решать украинцам", — сказал Хиппи, слова которого цитирует Reuters, в ответ на вопрос о комментарии посла Украины в Великобритании.
"Так же, если бы Украина хотела зарезервировать свою позицию и сказать, что в будущем она может захотеть вступить в НАТО, мы тоже поддержали бы это, потому что это то, что такое суверенитет, и это то, что мы поддерживаем", - добавил Хиппи.
Ранее
Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в эфире BBC Radio 5 прокомментировал возможность отказа от стремления вступить в НАТО, чтобы предотвратить войну, указав, что Украина может проявить “гибкость”.
После этого спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко заявил, что слова украинского посла в Великобритании Вадима Пристайко о том, что Украина готова отказаться от членства в НАТО для предотвращения войны с Россией, вырваны из контекста.
Стремления Украины присоединиться к НАТО и Европейскому Союзу предусмотрены ее Конституцией и остаются абсолютным приоритетом для страны, указал в заявлении пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров.
Впоследствии Пристайко разъяснил сделанное ранее заявление о возможном отказе от заявки на членство в НАТО, заявив, что Украина "не будет пересматривать свои стремления присоединиться к военному альянсу".
Курс на ЕС и НАТО закреплен в Конституции Украины от 2019 года.