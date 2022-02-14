У британському Міноборони кажуть, підтримають будь-яке рішення України щодо амбіцій стосовно НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Велика Британія підтримає все, що Україна вирішить зробити щодо її прагнень вступити в НАТО, заявив у понеділок заступник міністра оборони Великої Британії Джеймс Гіппі в ефірі Sky News, пише УНН.
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"Якщо Україна вирішить, що збирається запропонувати не стати членом НАТО, ми це підтримуємо — це вирішувати українцям", — сказав Гіппі, слова якого цитує Reuters, у відповідь на запитання про коментарі посла України у Великій Британії.
"Так само, якби Україна хотіла зарезервувати свою позицію і сказати, що в майбутньому вона може захотіти вступити до НАТО, ми теж підтримали б це, тому що це те, що таке суверенітет, і це те, що ми підтримуємо", - додав Гіппі.
Раніше
Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в ефірі ВВС Radio 5 прокоментував можливість відмови від прагнення вступити в НАТО, щоб запобігти війні, вказавши, що Україна може проявити “гнучкість”.
Після цього речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко заявив, що слова українського посла у Великій Британії Вадима Пристайка про те, що Україна готова відмовитися від членства в НАТО для запобігання війні з Росією вирвані з контексту.
Прагнення України приєднатися до НАТО і Європейського Союзу передбачені її Конституцією і залишаються абсолютним пріоритетом для країни, вказав у заяві речник Президента України Сергій Никифоров.
Згодом Пристайко роз'яснив зроблену раніше заяву про можливу відмову від заявки на членство в НАТО, заявивши, що Україна "не переглядатиме свої прагнення приєднатися до військового альянсу".
Курс на ЄС та НАТО закріплений у Конституції України від 2019 року.