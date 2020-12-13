В Британии оправдали экс-министра, обвиняемого в изнасиловании
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. В Британии прекратили расследование в отношении депутата-консерватора и бывшего министра, которого обвинили в изнасиловании. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
Депутат парламента был арестован 1 августа 2020 года после того, как накануне столичная полиция получила обвинения в сексуальных правонарушениях и домагательствах в четырех отдельных случаях в Лондоне, включая Вестминстер. Впоследствии парламентария отпустили под залог.
По данным полиции, дело не прошло “проверку доказательствами”, и дальнейшие действия после “тщательного расследования” прекращены.
“Истца проинформировали об этом решении”, — добавили в полиции.
После обвинений в изнасиловании, ареста и освобождения под залог 51-летний депутат не посещал парламент. Консервативную партию призывали уволить его, но этого не произошло.
Как сообщал УНН, в 2013 году в Британии по подозрению в изнасиловании арестовали депутата от Консервативной партии, вице-спикера Палаты громад.