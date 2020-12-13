У Британії виправдали ексміністра, звинуваченого у зґвалтуванні
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. В Британії припинили розслідування стосовно депутата-консерватора та колишнього міністра, якого звинуватили у зґвалтуванні. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.
Депутат парламенту був заарештований 1 серпня 2020 року після того, як напередодні столична поліція отримала звинувачення у сексуальних правопорушеннях та посяганнях у чотирьох окремих випадках в Лондоні, включаючи Вестмінстер. Згодом парламентаря відпустили під заставу.
За даними поліції, справа не пройшла “перевірку доказами”, та подальші дії після “ретельного розслідування” припинені.
“Позивача поінформували про це рішення”, — додали в поліції.
Після звинувачень у зґвалтуванні, арешту та звільнення під заставу 51-річний депутат не відвідував парламент. Консервативну партію закликали звільнити його, але цього не сталося.
Як повідомляв УНН, у 2013 році у Британії за підозрою в зґвалтуванні заарештували депутата від Консервативної партії, віце-спікера Палати громад.