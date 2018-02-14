В Британии на конкурсе фотографии победил снимок одинокого атома в ионной ловушке
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Совет по инженерным и физическим наукам Великобритании (EPSRC) назвал победителя национального конкурса научной фотографии – им стал аспирант Оксфордского университета Дэвид Нэдлингер за снимок "Один атом в ионной ловушке", на котором изображен единичный атом стронция. Результаты конкурса опубликованы на странице EPSRC, передает УНН.
На фотографии “Один атом в ионной ловушке” виден почти неподвижный атом стронция в магнитном поле, созданном двумя электродами. Расстояние между электродами около двух миллиметров. Снимок сделан через окно в вакуумной камере, в которой расположена ионная ловушка.
“Атом, освещенный сине-фиолетовым лучом лазера, поглощает и излучает достаточно света, чтобы обычная камера могла запечатлить его на длинной выдержке”, — пояснили в EPSRC.
Напомним, ранее из снимков марсохода Curiosity, который показал свой маршрут за последние пять лет, специалисты NASA создали панорамное видео красной планеты.