В Британии на конкурсе фотографии победил снимок одинокого атома в ионной ловушке

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 84671 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 98799 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 100207 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 112888 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 102188 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105361 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112288 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117174 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122980 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134616 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Британии на конкурсе фотографии победил снимок одинокого атома в ионной ловушке

В Британии на конкурсе фотографии победил снимок одинокого атома в ионной ловушке

Киев  •  УНН

 • 8757 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Совет по инженерным и физическим наукам Великобритании (EPSRC) назвал победителя национального конкурса научной фотографии – им стал аспирант Оксфордского университета Дэвид Нэдлингер за снимок "Один атом в ионной ловушке", на котором изображен единичный атом стронция. Результаты конкурса опубликованы на странице EPSRC, передает УНН.

На фотографии “Один атом в ионной ловушке” виден почти неподвижный атом стронция в магнитном поле, созданном двумя электродами. Расстояние между электродами около двух миллиметров. Снимок сделан через окно в вакуумной камере, в которой расположена ионная ловушка.

“Атом, освещенный сине-фиолетовым лучом лазера, поглощает и излучает достаточно света, чтобы обычная камера могла запечатлить его на длинной выдержке”, — пояснили в EPSRC.

Напомним, ранее из снимков марсохода Curiosity, который показал свой маршрут за последние пять лет, специалисты NASA создали панорамное видео красной планеты.

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