У Британії на конкурсі фотографії переміг знімок самотнього атома в іонній пастці
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Рада з інженерних та фізичних наук Великобританії (EPSRC) назвала переможця національного конкурсу наукової фотографії - ним став аспірант Оксфордського університету Девід Недлінгер за знімок "Один атом в іонної пастці", на якому зображений одиничний атом стронцію. Результати конкурсу опубліковані на сторінці EPSRC, передає УНН.
На фотографії "Один атом в іонної пастці" видно майже нерухомий атом стронцію в магнітному полі, створеному двома електродами. Відстань між електродами близько двох міліметрів. Знімок зроблений через вікно у вакуумній камері, в якій розташована іонна пастка.
"Атом, освітлений синьо-фіолетовим променем лазера, поглинає і випромінює достатньо світла, щоб звичайна камера могла закарбувати його на довгій витримці", - пояснили в EPSRC.
Нагадаємо, раніше зі знімків марсохода Curiosity, який показав свій маршрут за останні п'ять років, фахівці NASA створили панорамне відео червоної планети .