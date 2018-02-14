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У Британії на конкурсі фотографії переміг знімок самотнього атома в іонній пастці

У Британії на конкурсі фотографії переміг знімок самотнього атома в іонній пастці

Київ • УНН

 • 8757 перегляди

КИЇВ. 14 лютого. УНН. Рада з інженерних та фізичних наук Великобританії (EPSRC) назвала переможця національного конкурсу наукової фотографії - ним став аспірант Оксфордського університету Девід Недлінгер за знімок "Один атом в іонної пастці", на якому зображений одиничний атом стронцію. Результати конкурсу опубліковані на сторінці EPSRC, передає УНН.

На фотографії "Один атом в іонної пастці" видно майже нерухомий атом стронцію в магнітному полі, створеному двома електродами. Відстань між електродами близько двох міліметрів. Знімок зроблений через вікно у вакуумній камері, в якій розташована іонна пастка.

"Атом, освітлений синьо-фіолетовим променем лазера, поглинає і випромінює достатньо світла, щоб звичайна камера могла закарбувати його на довгій витримці", - пояснили в EPSRC.

Нагадаємо, раніше зі знімків марсохода Curiosity, який показав свій маршрут за останні п'ять років, фахівці NASA створили панорамне відео червоної планети .

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