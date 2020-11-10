В борьбе с COVID-19 Канада надеется на плазму крови

Одна из первых пациенток Альма Трифт, которой в марте ввели плазму с антителами к "ковиду", вылечилась, а сейчас помогает другим. Теперь женщина стала донором плазмы и одной из участниц исследования эффективности применения "антиковидной" плазмы.

"Потому что это определенный стресс от, например, понимания того, что сейчас вообще нет целостных исследований, потому что это настолько новое. Я хотела сделать все, что могла, чтобы помочь каждому, кто попал в мою ситуацию или хуже", - отметила Альма Трифт.

"Антиковидная" - реконвалесцентная плазма - забирается из крови тех, кто переболел COVID-19. Когда человек болен, его организм начинает вырабатывать антитела для борьбы с коронавирусом, и именно эти антитела могут быть ключом к лечению COVID-19, говорится в материале.

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"Пожертвованные антитела потенциально бороться с вирусом, чтобы он не мог продолжаться долго и наносить вред пациенту. Так что, когда собственная иммунная система пациента включается, вред может быть нанесен значительно меньше, и он исцелится быстрее", - рассказала директор медицинских служб Канадской службы крови Таня Петрашко.

Канадские службы крови отмечают, что на данный момент в одном исследовании приняли участие 360 пациентов, в другом - 20 человек. Их цель - помочь 1200 пациентам.

Напомним, что министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал начало экспериментального проекта по лечению COVID-19 плазмой крови. Также планировалось начало отбора плазмы у переболевших.

Впрочем, в протокол лечения больных COVID-19 в Минздраве "антиковидная" плазма до сих пор не внесена. А то, каким образом Минздрав планирует наладить процесс сбора "антиковидной" плазмы и организовать отбор потенциальных доноров, пока не известно. В украинских службах крови пока не знают, что и как должны делать с плазмой, ибо любая нормативная документация от Минздрава по этому вопросу отсутствует.