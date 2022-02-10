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Беларусь обвинила латвийский вертолет в незаконном пересечении границы

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 февраля. УНН. В Беларуси сообщили, что вертолет Латвии Agusta Westland залетел на белорусскую территорию и нарушил государственную границу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пограничный комитет Белоруссии.

Цитата

“Сегодня, 10 февраля, примерно в 12.20 зафиксирован очередной факт нарушения государственной границы Беларуси. Латвийский вертолет Agusta Westland залетел на белорусскую территорию в районе населенного пункта Думаришки Браславского района на глубину до 400 метров и вернулся обратно в Латвию”, - говорится в заявлении.

Детали

В Беларуси заявили, что такие инциденты в последнее время стали все более частыми, их можно расценивать как провокационные действия сопредельных стран для создания напряженности на границе.

Добавим

В декабре прошлого года Беларусь сообщила, что украинский вертолет залетел на ее территорию в районе пункта пропуска Новая Рудня.

Однако Государственная пограничная служба Украины опровергла информацию о пересечении авиапространства Беларуси украинскими пилотами.

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