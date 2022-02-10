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Білорусь звинуватила латвійський гелікоптер у незаконному перетині кордону

Білорусь звинуватила латвійський гелікоптер у незаконному перетині кордону

Київ • УНН

 • 17001 перегляди

КИЇВ. 10 лютого. УНН. У Білорусі повідомили, що гелікоптер Латвії Agusta Westland залетів на білоруську територію і порушив державний кордон. Про це повідомляє  із посиланням на прикордонний комітет Білорусі.

Цитата

“Сьогодні, 10 лютого, приблизно о 12.20 зафіксовано черговий факт порушення державного кордону Білорусі. Латвійський гелікоптер Agusta Westland залетів на білоруську територію в районі населеного пункту Думарішки Браславського району на глибину до 400 метрів і повернувся назад до Латвії”, - ідеться у заяві.

Деталі

У Білорусі заявили, що такі інциденти останнім часом стали дедалі частішими, їх можна розцінювати як провокаційні дії суміжних країн для  створення напруженості на кордоні.

Додамо

У грудні минулого року Білорусь повідомила, що український гелікоптер залетів на її територію в районі пункту пропуску Нова Рудня.

Проте Державна прикордонна служба України спростувала інформацію про перетин авіапростору Білорусі українськими пілотами.

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