Білорусь звинуватила латвійський гелікоптер у незаконному перетині кордону
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. У Білорусі повідомили, що гелікоптер Латвії Agusta Westland залетів на білоруську територію і порушив державний кордон. Про це повідомляє із посиланням на прикордонний комітет Білорусі.
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“Сьогодні, 10 лютого, приблизно о 12.20 зафіксовано черговий факт порушення державного кордону Білорусі. Латвійський гелікоптер Agusta Westland залетів на білоруську територію в районі населеного пункту Думарішки Браславського району на глибину до 400 метрів і повернувся назад до Латвії”, - ідеться у заяві.
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У Білорусі заявили, що такі інциденти останнім часом стали дедалі частішими, їх можна розцінювати як провокаційні дії суміжних країн для створення напруженості на кордоні.
Додамо
У грудні минулого року Білорусь повідомила, що український гелікоптер залетів на її територію в районі пункту пропуску Нова Рудня.
Проте Державна прикордонна служба України спростувала інформацію про перетин авіапростору Білорусі українськими пілотами.