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В Bellingcat ответили на спекуляции вокруг фильма о "Вагнергейте"

В Bellingcat ответили на спекуляции вокруг фильма о "Вагнергейте"

Киев  •  УНН

 • 40373 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. Журналисты-расследователи из Bellingcat призвали своих читателей верить только официальной информации от авторов будущего расследования “дела вагнеровцев”, а не слушать спекуляции. Об этом в Twitter написал основатель Bellingcat Элиот Хиггинс, передает УНН.

Цитата

“Ходит много слухов о грядущем документальном фильме о “Вагнергейте” от Bellingcat, но вы должны слушать только то, что говорят об этом члены команды Bellingcat. Помимо этого, все, что я сейчас говорю, это “без комментариев”, — заяви Хиггинс.

Контекст

В последние несколько недель в украинском инфопространстве появилось множество новостей относительно “Вагнергейта”, а также непосредственно Bellingcat — большинство со ссылкой на собственные источники, без какого-либо достоверного подтверждения.

Так, в частности, несколько журналистов написали о том, что расследование журналистов будет опубликовано в скором времени, другие напротив анонсировали раскрытие некой информации “15 марта” — некоторые считают, что подразумевалось именно кино о “вагнеровцах”, хотя подтверждений тому также нет.

Также, появилась информация о том, якобы представители Офиса Президента Украины связывались с расследователями Bellingcat и просили последних не публиковать расследование. Кроме того, если верить журналистам, чиновники из ОП и ГУР МО провели встречу с заместителем директора британской разведки МІ-6, и просили того оказать давление на Bellingcat, чтобы заблокировать выход фильма. Разведка идти навстречу ОП отказалась.

Фильм Bellingcat

Расследование о “вагнеровцах” анонсировал в прошлом году болгарский журналист, главный расследователь Bellingcat Христо Грозев. Он назвал ситуацию “прецедентом”, так как украинские спецслужбы фактически сделали “посмешище” из российской разведки, а теперь такое событие украинская власть умалчивает.

Также журналист сообщил, что анонсируемый документальный фильм о тех событиях до конца 2021 года должен быть на экранах.

Что за “Вагнергейт”?

29 июля белорусскими правоохранительными органами были задержаны 33 человека, некоторые из них были представителями частной военной компании “Вагнера”. Большинство задержанных воевали на Донбассе на стороне ДНР и ЛНР, а половина — являлись бывшими гражданами Украины.

14 августа стало известно, что задержанные на территории Беларуси 32 боевика ЧВК “Вагнера” были возвращены Российской Федерации. Несмотря на то, что Украина подавала запрос на экрстрадицию данных лиц.

После в ряде СМИ появилась информация о том, что СБУ и ГУР Минобороны якобы готовили спецоперацию по задержанию членов ЧВК “Вагнера”, но “из-за доклада президенту Зеленскому и главе ОПУ Ермаку” произошла “утечка информации”, о которой “узнали белорусские спецслужбы”. Было опубликовало “записи разговоров” предполагаемых “сотрудников СБУ” с “членами ЧВК “Вагнера”, которые были впоследствии задержаны в Беларуси.

В Службе безопасности Украины заявили, что данные об участии СБУ в так называемой “вагнеровской спецоперации” является фейком. Также ни один сотрудник не участвовал в разговорах боевиков с вербовщиком, утверждают в спецслужбе.

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