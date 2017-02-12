В Бельгии в картинг-центре 70 человек отравились угарным газом
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. 70 человек отравились угарным газом в картинг-центре в бельгийском Вавре, передает УНН со ссылкой на Soir.
В связи с этим в городе введен режим чрезвычайной ситуации.
По предварительным данным, причиной отравления стала неисправность в системе вентиляции в картинг-центре. На тот момент в картинг-центре присутствовало около 150 человек.
На место происшествия прибыло несколько бригад спасателей, медиков и полицейских.