В Бельгии в картинг-центре 70 человек отравились угарным газом

В связи с этим в городе введен режим чрезвычайной ситуации.

По предварительным данным, причиной отравления стала неисправность в системе вентиляции в картинг-центре. На тот момент в картинг-центре присутствовало около 150 человек.

На место происшествия прибыло несколько бригад спасателей, медиков и полицейских.