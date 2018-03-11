В аннексированном Севастополе на выборах президента РФ уже проголосовали более 500 военных
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Более 500 военных досрочно проголосовали на выборах президента РФ в аннексированном Севастополе. Об этом сообщает ТАСС, пишет УНН.
Как сообщается, голосование было организовано по обращению командиров некоторых воинских частей Севастопольского гарнизона
"В Севастополе 11 марта на участках №90 и №172 с 9 до 16 часов (мск) прошло досрочное голосование 550 военнослужащих, которые в день выборов будут за пределами страны", - цитируется ответ так называемого избиркома Севастополя.
Уточняется, что это единственное досрочное голосование, организованное для военных в Севастополе.
Напомним, на 18 марта в РФ назначены выборы президента. Оккупационные власти планируют провести голосование и в аннексированном Крыму. Украина признает это голосование незаконным.