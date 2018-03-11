У анексованому Севастополі на виборах президента РФ вже проголосували понад 500 військових
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Більше 500 військових достроково проголосували на виборах президента РФ в анексованому Севастополі. Про це повідомляє ТАСС, пише УНН.
Як повідомляється, голосування було організовано за зверненням командирів деяких військових частин Севастопольського гарнізону
"У Севастополі 11 березня на ділянках №90 і №172 з 9 до 16 годин (мск) відбулося дострокове голосування 550 військовослужбовців, які в день виборів будуть за межами країни", - цитується відповідь так званого виборчкому Севастополя.
Уточнюється, що це єдине дострокове голосування, організоване для військових в Севастополі.
Нагадаємо, на 18 березня в РФ призначені вибори президента. Окупаційна влада планує провести голосування і в анексованому Криму. Україна визнає це голосування незаконним.