В 2019 году плательщики задекларировали к уплате на 46% больше НДФЛ - ГНС

КИЕВ. 29 января. УНН. В прошлом году украинцы задекларировали 101,8 млрд грн доходов. Это на 39% больше, чем в 2018 году. Всего же с начала 2019 года граждане Украины подали более 638 тысяч деклараций об имущественном состоянии. Об этом сообщает пресс-служба ГНС Украины, пишет УНН.