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В 2019 году плательщики задекларировали к уплате на 46% больше НДФЛ - ГНС

Киев • УНН

 • 12977 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. В прошлом году украинцы задекларировали 101,8 млрд грн доходов. Это на 39% больше, чем в 2018 году. Всего же с начала 2019 года граждане Украины подали более 638 тысяч деклараций об имущественном состоянии. Об этом сообщает пресс-служба ГНС Украины, пишет УНН.

В 2019 году плательщики задекларировали к уплате на 46% больше НДФЛ - ГНС

В Государственной налоговой службе отметили, что рост количества поданных деклараций произошло почти во всех регионах Украины, что повлияло и на увеличение налоговых поступлений в бюджет.

“Уровень налоговой культуры граждан повышается. Доказательством этого есть соответствующие результаты. Со своей стороны, ГНС максимально способствует информированию украинцев и обеспечивает предоставление качественного сервиса, чтобы процедура декларирования была доступной и максимально удобной для всех граждан”, — отметил глава ГНС Сергей Верланов.

Кроме того, сообщается, что по результатам декларирования в 2019 году выросла сумма налога на доходы физических лиц, задекларированная плательщиками к уплате. Она достигла более 3,4 млрд грн, что на 46% больше, чем за предыдущий год.

Также на 63% выросла задекларированная к уплате сумма военного сбора и составила почти 494 млн гривен.

Напомним, в 2019 году поступления в общий фонд государственного бюджета составили 457,3 млрд грн — на 17,1% (66,7 млрд грн.) больше, чем в 2018 году. Таким образом, ГНС выполнила свою часть поступлений в бюджет — впервые с начала 2011 года.

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