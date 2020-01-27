В 2019 году количество судебных дел с участием налоговой сократилась почти на 25% - ГНС

Таким образом, количество судебных дел с участием ГНС в 2019 году уменьшилась на 24,6% по сравнению с 2018 годом.

“Впереди еще много работы, но уменьшение количества судебных споров с налогоплательщиками — свидетельство движения в правильном направлении!”, — заявил глава ГНС Сергей Верланов.

Добавим, ранее глава ГНС Сергей Верланов сообщил, что по итогам 2019 года налоговая уменьшила количество плановых проверок бизнеса на 14% по сравнению с 2018 годом.

Напомним, в налоговой заверили, что в этом году количество плановых проверок налогоплательщиков сократится еще на 20%.