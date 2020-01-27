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У 2019 році кількість судових справ за участю податкової скоротилася майже на 25% - ДПС

Київ • УНН

 • 6499 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. Платники податків стали менше судитися з податковою. Так, якщо у 2018 році було відкрито 84 тисячі справ, то у 2019 — 63,3 тисячі. Відповідні цифри наводить Державна податкова служба на своїй офіційній сторінці у Facebook.

У 2019 році кількість судових справ за участю податкової скоротилася майже на 25% - ДПС

Таким чином, кількість судових справ за участю ДПС у 2019 році зменшилась на 24,6% у порівнянні з 2018 роком.

“Попереду ще багато роботи, але зменшення кількості судових спорів з платниками — свідчення руху у правильному напрямку!”, — заявив очільник ДПС Сергій Верланов.

Додамо, раніше голова ДПС Сергій Верланов повідомив, що за підсумками 2019 року податкова зменшила кількість планових перевірок бізнесу на 14% у порівнянні з 2018 роком.

Нагадаємо, у податковій запевнили, що у цьому році кількість планових перевірок платників податків скоротиться ще на 20%.

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