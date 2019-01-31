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В 2018 году на четверть выросли объемы введения в эксплуатацию жилья

Киев  •  УНН

 • 10344 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. В целом по стране в течении прошлого года застройщики сдали в эксплуатацию 1163 новых жилых дома, что почти на четверть больше, чем в 2017-ом. Об этом свидетельствует статистика Аналитического центра Dom.ria, сообщает УНН.

Полностью распродали квартиры в 189 новостройках. Причем больше половины из них – в первом полугодии 2018-го.

Охотней всего покупали первичное жилье в Киевской, Львовской и Харьковской областях. В столице и области застройщики продали 70 новостроек, а это более 15% представленных объектов по Киевскому региону.

Как сообщал УНН, на данный момент три четверти сделок на рынке жилой недвижимости приходится на первичку. Этому способствуют не только новые коммуникации, энергосберегающие технологии, стоимость, но и финансовые инструменты, которые на данный момент предлагают застройщики. Инвесторы все активнее пользуются такими финансовыми инструментами, как рассрочка от застройщика или ипотека, ведь это дает возможность приобрести жилье уже сегодня, не имея полной суммы, или купить квартиру большей площади.

В интересах инвесторов застройщики развивают партнерские программы ипотечного кредитования, например, крупнейший столичный застройщик "Киевгорстрой" предлагает на выбор три программы с разными банками (это "Кристалбанк", "Укргазбанк" и "Глобус"). Общие условия получения ипотеки: первый взнос за квартиру - в размере от 30 до 50%; подтверждение своей финансовой состоятельности.

Всего же в Украине, по оценкам экспертов, не более 10 банков работают в сфере ипотечного кредитования, и они тщательно подходят к подбору компании застройщика, которая станет их партнером, выбирая только надежных.

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