В 2017 году сокращение рынка легальной водки достигнет 20% - А.Безуглый

"Мы прогнозируем, что 2017 год будет завершён с падением рынка водки на 20%", - отметил он.

Безуглый добавил, что обьемы легального рынка алкоголя сокращаются не первый год.

"Фактическое потребление водки снижается крайне незаметно, при этом, не менее 50% рынка находится в тени, то есть половину потребления составляет самогон, водка в bag in box, которую можно без проблем купить в интернете, и просто поддельная водка, которая продаётся практически в каждом небольшом магазинчике-разливайке. Сегмент легальной, качественной продукции сокращается, а нелегальной и опасной для здоровья растет", - рассказал он.

Эксперт добавил, что сокращения рынка легальной водки усиливает конкурентную борьбу между производителями.

"Основные лидеры устраивают сильнейшую ценовую конкуренцию, консультанты-промоутеры часто просто мешают выбрать любимый бренд. В этой ситуации, фактор силы бренда становится важным как никогда", - добавил он.

Напомним, как сообщал УНН, украинские алкогольные бренды завоевали золотые награды в США.