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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 84266 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 98395 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 100136 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 112760 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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В 2017 году сокращение рынка легальной водки достигнет 20% - А.Безуглый

В 2017 году сокращение рынка легальной водки достигнет 20% - А.Безуглый

Киев  •  УНН

 • 8608 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. В этом году показатели падения рынка легальной водки достигнут 20%. Об этом, подводя итоги 2017 года для алкогольной отрасли, заявил маркетинг директор Eastern Beverage Trading Алексей Безуглый в интервью маркетинговому порталу, передает УНН.

"Мы прогнозируем, что 2017 год будет завершён с падением рынка водки на 20%", - отметил он.

Безуглый добавил, что обьемы легального рынка алкоголя сокращаются не первый год.

"Фактическое потребление водки снижается крайне незаметно, при этом, не менее 50% рынка находится в тени, то есть половину потребления составляет самогон, водка в bag in box, которую можно без проблем купить в интернете, и просто поддельная водка, которая продаётся практически в каждом небольшом магазинчике-разливайке. Сегмент легальной, качественной продукции сокращается, а нелегальной и опасной для здоровья растет", - рассказал он.

Эксперт добавил, что сокращения рынка легальной водки усиливает конкурентную борьбу между производителями.

"Основные лидеры устраивают сильнейшую ценовую конкуренцию, консультанты-промоутеры часто просто мешают выбрать любимый бренд. В этой ситуации, фактор силы бренда становится важным как никогда", - добавил он.

Напомним, как сообщал УНН, украинские алкогольные бренды завоевали золотые награды в США.

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