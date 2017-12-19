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У 2017 році скорочення ринку легальної горілки досягне 20% - О.Безуглий

У 2017 році скорочення ринку легальної горілки досягне 20% - О.Безуглий

Київ • УНН

 • 8609 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Цього року показники падіння ринку легальної горілки досягнуть 20%. Про це, підбиваючи підсумки 2017 роки для алкогольної галузі, заявив маркетинг-директор Eastern Beverage Trading Олексій Безуглий в інтерв'ю маркетинговому порталу, передає УНН.

"Ми прогнозуємо, що 2017 рік буде завершений з падінням ринку горілки на 20%", - зазначив він.

Безуглий додав, що обсяги легального ринку алкоголю скорочуються не перший рік.

"Фактичне споживання горілки знижується вкрай непомітно, при цьому, не менше 50% ринку знаходиться в тіні, тобто половину споживання становить самогон, горілка в bag in box, яку можна без проблем купити в інтернеті, і просто підроблена горілка, яка продається практично в кожному невеликому магазинчику-наливайці. Сегмент легальної, якісної продукції скорочується, а нелегальної і небезпечної для здоров'я зростає", - розповів він.

Експерт додав, що скорочення ринку легальної горілки підсилює конкурентну боротьбу між виробниками.

"Основні лідери влаштовують сильну цінову конкуренцію, консультанти-промоутери часто просто заважають вибрати улюблений бренд. У цій ситуації, фактор сили бренду стає важливим як ніколи", - додав він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, українські алкогольні бренди завоювали золоті нагороди в США.

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