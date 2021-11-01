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В 143 миллиона обойдется ремонт здания Одесского художественного музея

Киев • УНН

 • 8999 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. 142,9 миллиона гривен потратит управление капитального строительства Одесского горсовета на ремонт во дворце Потоцких, где располагается Одесский художественный музей. Как передает УНН, соответствующий тендер опубликован в системе Prozorro

В 143 миллиона обойдется ремонт здания Одесского художественного музея

За почти полторы сотни миллионов планируется отреставрировать фасад здания, укрепить перекрытия, заменить кровлю, перестелить полы, поменять окна. Во дворце проведут гидроизоляцию, переместят санузлы, заменят канализационные трубы и радиаторы, установят систему кондиционирования, вентилирования, пожарной безопасности и оповещения. Будет оборудован лифт и установлено новое освещение.

Предполагается и благоустройство территории рядом с дворцом. Здесь разберут асфальтобетонный слой и обустроят новые тротуары, отреставрируют ограду, установят новые урны и скамейки, преобразуют газон.

Определить компанию-подрядчика планируют 22 ноября, а сам ремонт завершить до конца 2022 года.

Ранее было объявлено, что на ремонт здания из госбюджета выделяют 15 миллионов гривен по президентской программе “Большая реставрация”.

Напомним, статус национального ОХМ получил 14 октября, в день 60-летия экс-директора музея и художника Александра Ройтбурда, скончавшегося 8 августа нынешнего года. Этим же указом президент поручил Одесской облгосадминистрации и облсовету проработать вопрос о присвоении музею имени Ройтбурда.

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