У 143 мільйони обійдеться ремонт будівлі Одеського художнього музею
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. 142,9 мільйона гривень витратить управління капітального будівництва Одеської міськради на ремонт у палаці Потоцьких, де розташовується Одеський художній музей. Як передає УНН, відповідний тендер опубліковано в системі Prozorro.
За майже півтори сотні мільйонів планується відреставрувати фасад будівлі, зміцнити перекриття, замінити покрівлю, перестелити підлоги, поміняти вікна. У палаці проведуть гідроізоляцію, перемістять санвузли, замінять каналізаційні труби і радіатори, встановлять систему кондиціонування, вентилювання, пожежної безпеки та оповіщення. Буде обладнаний ліфт і встановлено нове освітлення.
Передбачається і благоустрій території поруч з палацом. Тут розберуть асфальтобетонний шар і облаштують нові тротуари, відреставрують огорожу, встановлять нові урни і лавки, змінять газон.
Визначити компанію-підрядника планують 22 листопада, а сам ремонт завершити до кінця 2022 року.
Раніше було оголошено, що на ремонт будівлі з держбюджету виділяють 15 мільйонів гривень за президентською програмою "Велика реставрація".
Нагадаємо, статус національного ОХМ отримав 14 жовтня, в день 60-річчя екс-директора музею і художника Олександра Ройтбурда, який помер 8 серпня нинішнього року. Цим же указом президент доручив Одеській облдержадміністрації та облраді опрацювати питання про присвоєння музею імені Ройтбурда.