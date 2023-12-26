Twitter нарушил контракт, не выплатив миллионные бонусы - Reuters

Twitter нарушила контракт, не выплатив миллионы долларов бонусов, которые социальная сеть, которая теперь называется X Corp, пообещала своим сотрудникам. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Бывший старший директор по компенсациям Twitter Марк Шобингер, который в июне подал в суд на компанию Илона Маска через месяц после своего увольнения, обвинив его в нарушении условий контракта.

В иске Шобингера утверждалось, что до и после того, как миллиардер Маск купил Twitter в прошлом году, компания пообещала работникам 50% от их целевых бонусов в 2022 году, но так и не осуществила эти выплаты.

Отклонив ходатайство Twitter о закрытии дела, окружной судья США Винс Чхабрия постановил, что Шобингер обоснованно заявил о нарушении контракта в соответствии с законодательством Калифорнии, и на него распространялся план бонусов.

Как только Шобингер сделал то, что просил Twitter, компания предложила выплатить ему ответный бонус, что стало обязательным договором согласно законодательству Калифорнии. И, якобы отказавшись выплатить Шобингеру обещанный бонус, Twitter нарушил этот договор - отметил судья.

Юристы Twitter утверждали, что компания дала лишь устное обещание, которое не является контрактом, и что дело должно рассматриваться в соответствии с законодательством Техаса. Но судья постановил, что дело регулируется законодательством Калифорнии, и что "все противоположные аргументы Twitter потерпели крах".

Дополнение

С тех пор, как Илон Маск купил компанию и уволил более половины ее работников, против X подали многочисленные иски бывшие сотрудники и руководители.

В исках содержится ряд претензий, в частности, что X дискриминировала пожилых работников, женщин и работников с инвалидностью, а также не уведомила заранее о массовых сокращениях. Компания отрицает свои правонарушения

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