Твои "выборы" давно уже превратились в полный фарс: Легион "Свобода России", РДК и Сибирский батальон записали обращение к путину

Легион "Свобода России", Русский Добровольческий Корпус и Сибирский батальон обнародовали совместное обращение к российскому диктатору владимиру путину - назвали незаконные выборы "фарсом" и призвали разрешить эвакуацию людей из белгородской и курской областей, которые стали "зоной активных боевых действий", передает УНН.

"владимир путин, весь мир уже несколько дней наблюдает, как российский город белгород, белгородская и курская область превратились в зону активных боевых действий. В то же время, поставленная тобой администрация, несмотря на неоднократные наши призывы, препятствует эвакуации гражданского населения. В связи с этим, исключительно из-за твоих амбиций, продолжают страдать и гибнуть мирные люди.

Мы призываем тебя прекратить этот цирк, подумать о судьбах ни в чем не повинных россиян и разрешить эвакуацию гражданских из зоны боевых действий. Твои выборы давно уже превратились в полный фарс. Прекрати загонять простых людей для участия в твоем спектакле на избирательные участки под бомбы и артиллерийские обстрелы. Даже принудительное волеизъявление невозможно, когда звучат сигналы воздушной тревоги. Ты давно потерял свою легитимность, а при нынешних обстоятельствах исчезла даже и видимость избирательного процесса. Всем очевидно, что россии нужны немедленные и коренные изменения. В россии давно назрела необходимость глубокой трансформации отношений власти с народом, откровенного разговора о новых справедливых общественных правилах.

Если ты готов обсуждать будущее нашей страны без диктатуры и авторитаризма, мы со своей стороны готовы к такому разговору. Если у тебя сохранились мужество и ответственность - выходи с нами на связь удобным для тебя способом", - говорится в обращении.

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