Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
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Твои "выборы" давно уже превратились в полный фарс: Легион "Свобода России", РДК и Сибирский батальон записали обращение к путину
Российский добровольческий корпус, Легион "Свобода России" и Сибирский батальон призвали путина разрешить эвакуацию гражданского населения из белгородской и курской областей из-за активных боевых действий, назвали его выборы "фарсом" и предложили диалог ради будущего россии без диктатуры.
После выборов россияне хотят мобилизовать до 300 тыс. украинцев на оккупированных территориях - журналист
россия планирует мобилизовать до 300 000 граждан Украины с оккупированных территорий после фейковых выборов для усиления своих вооруженных сил.
Длились четыре дня: в Сумах завершились поисковые работы на месте попадания вражеского беспилотника
Завершились аварийно-поисковые работы на месте удара вражеского беспилотника в Сумах, где было спасено 10 жителей, найдено 3 тела и убрано 345 кубометров мусора.
В беларуси "приговорили" украинку к 9 годам колонии за "шпионаж"
Гражданка Украины Наталья Захаренко была "приговорена" белорусским судом к 9 годам лишения свободы по обвинению в "шпионаже" на закрытом судебном процессе.
Галущенко о санкциях против "росатома": есть уверенность, что вскоре будут результаты
Министр энергетики Украины Герман Галущенко выразил уверенность, что санкции против российской ядерной отрасли будут введены вскоре после обсуждения этого вопроса на слушаниях в Конгрессе США.
На белгородщине "хлопок": в рф заявляют об "уничтожении" 15 ракет
Российская белгородская область страдает от взрывов и ракетных ударов: по сообщениям минобороны рф, 15 ракет якобы были "уничтожены" средствами противовоздушной обороны, а город белгород и близлежащие села подверглись разрушениям.
Удар рф по Одессе, ситуация на поле боя и пакет помощи для Украины: Ермак поговорил с советником Байдена
Андрей Ермак обсудил с Джейком Салливаном ракетную атаку россии на Одессу, насущные потребности Украины на поле боя и важность одобрения Палатой представителей Конгресса США пакета помощи для Украины.
В оккупированном Скадовске рядом с "избирательным пунктом" прогремел взрыв: пятеро оккупантов ранены
Из-за взрыва рядом с "избирательным пунктом" в оккупированном Скадовске 5 оккупантов получили ранения - так Силы сопротивления продолжают препятствовать фейковым российским выборам.
Обсудили ситуацию с обстрелами: глава МВД провел в Одессе оперативное совещание
Министр внутренних дел Игорь Клименко провел оперативное совещание в Одессе, чтобы обсудить ситуацию с обстрелами в Украине, где за последние сутки враг совершил 400 обстрелов в 10 областях.
В Легионе "Свобода России" анонсировали массированный удар по военным объектам в белгороде
Легион "Свобода России" объявил о массированной атаке на российские военные объекты и позиции в белгороде в 17:00, призвав жителей немедленно укрыться.