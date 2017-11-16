Туск в Швеции будет говорить с Мэй о Brexit

Туск и Мэй встретятся в 12:30 по местному времени в шведском городе Гетеборг, в кулуарах саммита ЕС по социальным и трудовым вопросам, отметил представитель председателя Европейского совета на странице в Twitter.

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Как сообщает издание Reuters, ссылаясь на источники, во время встречи Туск намерен обсудить с премьер-министром Великобритании ее шаги по подготовке к торговым переговорам после Brexit, которые начнутся на саммите в середине декабря.

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"Туск предупредит Мэй, что такой позитивный сценарий не является подарком, потребует большей работы, и отметит, что времени мало. И он спросит, как Соединенное Королевство планирует прогрессировать по трем ключевым вопросам первого этапа", - сообщил источник.

Напомним, Великая Британия должна уплатить за выход из Евросоюза не менее 60 млрд евро.