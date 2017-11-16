Туск у Швеції говоритиме з Мей про Brexit
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Президент Європейської ради Дональд Туск у п’ятницю 17 листопада проведе зустріч з прем’єр-міністром Великої Британії Терезою Мей, передає УНН з посиланням на розклад зустрічей Туска на сайті РЄ.
Туск і Мей зустрінуться о 12:30 за місцевим часом у шведському місті Гетеборг, в кулуарах саміту ЄС з соціальних і трудових питань, зазначив представник голови Європейської ради на сторінці у Twitter.
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Як повідомляє видання Reuters, посилаючись на джерела, під час зустрічі Туск збирається обговорити з прем’єр-міністром Великої Британії її кроки щодо підготовки до торгівельних переговорів після Brexit, які розпочнуться на саміті в середині грудня.
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“Туск попередить Мей, що такий позитивний сценарій не є подарунком, вимагатиме більшої роботи, і наголосить, що часу обмаль. І він запитає, як Сполучене Королівство планує прогресувати за трьома ключовими питаннями першого етапу”, — повідомило джерело.
Нагадаємо, Велика Британія повинна сплатити за вихід з Євросоюзу щонайменше 60 млрд євро.