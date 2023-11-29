Туск о блокаде на польско-украинской границе: бездействие власти непростительно
Киев • УНН
Дональд Туск, лидер польской оппозиции, раскритиковал реакцию правительства на протест польских перевозчиков на польско-украинской границе, заявив, что она ставит под угрозу польско-украинские отношения и пренебрегает польскими интересами
Лидер оппозиции в Польше и претендент на пост премьер-министра страны Дональд Туск, оценивая ситуацию с блокированием польскими перевозчиками границы с Украиной, заявил во вторник, что это бездействие непростительно, потому что таким образом ставятся под угрозу польско-украинские отношения и власть не заботится о польских интересах, пишет УНН со ссылкой на wnp. pl.
Детали
Польские перевозчики с 6 ноября протестуют на границе с Украиной. Лидера PO Дональда Туска спросили об этом протесте во вторник в Сейме. На комментарий, что его правительству придется справиться с этой проблемой за две недели, он ответил: "не за две недели". "Сегодня (28 ноября - ред.) у меня встреча с экспертами и политиками, которые будут заниматься этими вопросами", - подчеркнул он. "Также сегодня (28 ноября - ред.) днем у нас брифинг, посвященный вопросу перевозчиков и протеста на украинской границе", - сказал руководитель PO.
Говоря о назначении нового правительства премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, он сказал, что "если они делают вид, что создали настоящее правительство, то могут делать вид, что имеют дело с настоящими проблемами". По мнению Туска, "эта бездеятельность непростительна". "Таким образом мы ставим под угрозу польско-украинские отношения и не защищаем польских интересов", - подчеркнул он.
"Эта власть ставит нас всех в очень сложную ситуацию. PiS, Моравецкий и Качиньский плохо, очень дилетантски, непрофессионально и очень цинично разыграли украинскую карту", - отметил политик. "В начале, когда это было уместно, они демонстрировали радикальную проукраинскую позицию, полностью забывая о польских интересах", - отметил Туск.
По его словам, "мы должны жить в дружбе с Украиной, поддерживать и одновременно не пренебрегать польскими интересами". "Это полностью пренебрегли, а когда поняли, что это возмущает людей, начали разыгрывать антиукраинскую карту, а потом отвернулись от проблемы на границе", - отметил глава PO. "Это скандал, потому что даже в таком вопросе, как протест водителей, они ставят под угрозу наши фундаментальные интересы и отношения с Украиной, россией и Европой", - подчеркнул Туск.
Дополнение
В Польше 15 октября прошли парламентские выборы. Президент страны Анджей Дуда поручил сформировать правительство Матеушу Моравецкому, представителю PiS, победившей на выборах, и 27 ноября принял присягу у нового правительства. У правительства Моравецкого есть две недели, чтобы получить вотум доверия в Сейме, если это не удастся, следующим право формировать новый кабинет министров будет иметь Дональд Туск.
Туск о блокаде на польско-украинской границе: бездействие власти непростительно
Дональд Туск, лидер польской оппозиции, раскритиковал реакцию правительства на протест польских перевозчиков на польско-украинской границе, заявив, что она ставит под угрозу польско-украинские отношения и пренебрегает польскими интересами.
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