Турция выражает серьезную озабоченность по поводу ЗАЭС, предпринимает инициативы по предотвращению катастрофы, подобной Чернобыльской

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выразил серьезную обеспокоенность Турции ситуацией на Запорожской АЭС. Анкара предпринимает различные инициативы, чтобы предотвратить катастрофу наподобие Чернобыльской на ЗАЭС, заявил глава МИД Турции в ходе выступления на 1-м саммите по атомной энергетике в Брюсселе, организованном МАГАТЭ, пишет УНН со ссылкой на Anadolu.

Мы просто не можем себе позволить еще одну (Чернобыльскую катастрофу). Турция предпринимает ряд инициатив, чтобы предотвратить повторения этого ужасного эпизода - отметил Фидан.

Глава МИД Турции заявил о поддержке Анкарой инициатив, направленных на предотвращение потенциальной катастрофы на Запорожской АЭС, а также приветствовал усилия генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в этом направлении.

Фидан также заявил, что как само применение, так и угрозы применения ядерного оружия неприемлемы. По его словам, ядерная риторика "бросает тень на общее стремление к безопасному и энергетически чистому будущему".

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