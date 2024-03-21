Турция выражает серьезную озабоченность по поводу ЗАЭС, предпринимает инициативы по предотвращению катастрофы, подобной Чернобыльской

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
  •  55998 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
  •  101387 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
  •  102888 просмотра

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
  •  130800 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
  •  127719 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
20 марта 2024, 08:50  •  141370 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
19 марта 2024, 19:59  •  145150 просмотра

Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
19 марта 2024, 16:17  •  133476 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

Эксклюзив
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
19 марта 2024, 11:51  •  128374 просмотра

Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

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19 марта 2024, 08:24  •  125531 просмотра

Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"

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20 марта 2024, 10:44  •  177691 просмотра
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путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
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18 марта 2024, 18:47  •  277831 просмотра

Турция выражает серьезную озабоченность по поводу ЗАЭС, предпринимает инициативы по предотвращению катастрофы, подобной Чернобыльской

Министр иностранных дел Турции выражает серьезную озабоченность ситуацией на Запорожской атомной электростанции и заявляет, что Турция предпринимает инициативы по предотвращению возможной катастрофы, подобной Чернобыльской.

политика •   •  4794 просмотра
Турция выражает серьезную озабоченность по поводу ЗАЭС, предпринимает инициативы по предотвращению катастрофы, подобной Чернобыльской

Силы обороны ночью из пулемета сбили крылатую ракету рф: командующий Сухопутных войск показал видео

Украинские силовики сбили российскую крылатую ракету из пулемета во время ночного ракетного обстрела Киева.

Война •   •  9490 просмотра
Силы обороны ночью из пулемета сбили крылатую ракету рф: командующий Сухопутных войск показал видео

Ситуация на поле боя и главные потребности Сил обороны: Сирский встретился с делегацией НАТО

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский встретился с делегацией НАТО во главе с адмиралом Робом Бауэром, обсудил ситуацию на поле боя и ключевые потребности Украины в боеприпасах и противовоздушной обороне и поблагодарил НАТО за поддержку Украины.

Война •   •  12536 просмотра
Ситуация на поле боя и главные потребности Сил обороны: Сирский встретился с делегацией НАТО

россияне на оккупированных территориях похитили около 300 человек с начала года - ЦНС

С начала года россияне похитили около 300 человек на оккупированных территориях Украины, задерживая местных жителей по обвинению в нелояльности без уведомления родственников или оказания юридической помощи.

Война •   •  10915 просмотра
россияне на оккупированных территориях похитили около 300 человек с начала года - ЦНС

Польша окажет логистическую поддержку чешскому плану поставки боеприпасов в Украину - Сикорский

Польша внесет материальный, технический и финансовый вклад в план Чехии по увеличению поставок боеприпасов в Украину из-за пределов ее.

Война •   •  11242 просмотра
Польша окажет логистическую поддержку чешскому плану поставки боеприпасов в Украину - Сикорский

Шмыгаль обсудил конфискацию замороженных активов рф в пользу Украины с международными экспертами

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил с экспертами конфискацию замороженных российских активов для финансирования потребностей Украины в восстановлении, которые Всемирный банк оценивает в 486 миллиардов долларов, включая суверенные активы, активы олигархов и специальный налог на российские ресурсы после победы.

Экономика •   •  11418 просмотра
Шмыгаль обсудил конфискацию замороженных активов рф в пользу Украины с международными экспертами

ВР упростила закупку инновационных препаратов

Верховная Рада приняла законопроект, который упрощает доступ к инновационным лекарствам и медицинским технологиям, позволяя государству закупать дорогие оригинальные инновационные лекарства по более выгодным ценам через контракты управляемого доступа.

политика •   •  9689 просмотра
ВР упростила закупку инновационных препаратов

Зеленский обсудил с Мицотакисом договоренности об укреплении ПВО: "В необходимости премьер убедился в Одессе 6 марта"

Зеленский обсудил с премьер-министром Греции Мицотакисом укрепление противовоздушной обороны Украины и ускорение работы над двусторонним соглашением о безопасности в рамках Вильнюсской декларации G7.

Война •   •  10450 просмотра
Зеленский обсудил с Мицотакисом договоренности об укреплении ПВО: "В необходимости премьер убедился в Одессе 6 марта"

Вражеский удар по Николаеву: есть погибший и четверо раненых

В результате удара российской баллистической ракеты по Николаеву по состоянию на 15: 10 погибла одна женщина и четыре человека получили ранения.

Общество •   •  10365 просмотра
Вражеский удар по Николаеву: есть погибший и четверо раненых

Удар рф по Харькову: спасатели разбирают завалы, под обломками могут быть тела погибших

В Харькове сотрудники ГСЧС продолжают разбирать строительные конструкции, поврежденные российскими ракетными ударами.

Война •   •  10490 просмотра
Удар рф по Харькову: спасатели разбирают завалы, под обломками могут быть тела погибших