Туриста-дебошира сняли с рейса в "Борисполе"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Неугомонного туриста пришлось силой выводить из пункта пропуска международного аэропорта "Борисполь". Об этом сообщили УНН в пресс-службе Госпогранслужбы.
"В пункте пропуска "Борисполь" произошел инцидент с жителем Киевской области, который должен был лететь рейсом в Шарм-эль-Шейх. То ли на радостях от начала долгожданной поездки, то ли из страха перед авиаперелетом, наш соотечественник успел хорошенько выпить в одном из заведений питания в терминале аэропорта. Из-за неадекватного поведения работники авиакомпании-перевозчика сняли гражданина с борта", - сообщили пограничники.
Как отмечается, когда мужчина прибыл к пограничникам и "понял, что он уже никуда не летит, а его семья остались на борту самолета, начал нецензурно ругаться, бросаться паспортом и перечить законным требованиям охранников границы".
Пограничники отдела "Борисполь", как сообщается, "долго пытались успокоить мужчину и объяснить, что подобное поведение недопустимо ни на борту самолета, ни на территории пункта пропуска". "Однако воспринимать информацию и пересмотреть нормы своего поведения горе-пассажир никак не хотел. После неудачных попыток усмирить горе-туриста, пограничники были вынуждены задержать гражданина и привлечь к административной ответственности", - отметили в ведомстве.
Теперь вместо солнечного Египта, как указано, мужчине придется ехать в суд.