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Туриста-дебошира зняли з рейсу у "Борисполі"

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 січня. УНН. Невгамовного туриста довелося силоміць виводити з пункту пропуску міжнародного аеропорту "Бориспіль". Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужбі.

Туриста-дебошира зняли з рейсу у "Борисполі"

"У пункті пропуску "Бориспіль" стався інцидент із жителем Київщини, який мав летіти рейсом до Шарм-ель-Шейху. Чи то на радощах від початку довгоочікуваної мандрівки, чи зі страху перед авіаперельотом, наш співвітчизник встиг гарненько хильнути в одному із закладів харчування у терміналі аеропорту. Через неадекватну поведінку працівники авіакомпанії-перевізника зняли громадянина з борту", - повідомили прикордонники.

Як зазначається, коли чоловік прибув до прикордонників і "зрозумів, що він вже нікуди не летить, а його сім’я залишилися на борту літака, то почав нецензурно лаятись, кидатись паспортом та перечити законним вимогам охоронців кордону".

Прикордонники відділу "Бориспіль", як повідомляється, "довго намагались заспокоїти чоловіка та пояснити, що подібна поведінка неприпустима ні на борту літака, ні на території пункту пропуску". "Однак сприймати інформацію та переглянути норми своєї поведінки горе-пасажир аж ніяк не хотів. Після невдалих спроб втихомирити горе-туриста, охоронці кордону були змушені затримати громадянина та притягнути до адміністративної відповідальності", - зазначили у відомстві.

Тепер замість сонячного Єгипту, як вказано, чоловіку доведеться їхати до суду.

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