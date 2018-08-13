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Турецкие рыбаки обстреляли греческие рыболовецкие лодки в Эгейском море

Киев • УНН

 • 14685 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Рыбаки из Турции обстреляли греческих рыбаков недалеко от острова Лерос в Эгейском море, сообщает телеканал Alpha, информирует УНН.

Турецкие рыбаки обстреляли греческие рыболовецкие лодки в Эгейском море

По данным телеканала, инцидент произошел в 300 м от греческого острова Лерос, входящего в группу островов Додеканес. По словам греческих рыбаков, турки стреляли по двум греческим лодкам из огнестрельного оружия.

В результате стрельбы греческим судам пришлось покинуть район ловли. Затем они предупредили береговую охрану о случившемся. Прибывшие к месту стрельбы сотрудники береговой охраны обнаружили, что турецкие рыбаки уже вернулись в международные воды.

По словам одного из греческих рыбаков, турки произвели не менее шести выстрелов. Однако точно сказать, из какого оружия велась стрельба, он не смог.

Как сообщал УНН, для “освобождения новых территорий” Турция готовит военную операцию в Сирии.

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