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Турецькі рибалки обстріляли грецькі риболовецькі човни в Егейському морі

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Рибалки з Туреччини обстріляли грецьких рибалок недалеко від острова Лерос в Егейському морі, повідомляє телеканал Alpha, інформує УНН.

Турецькі рибалки обстріляли грецькі риболовецькі човни в Егейському морі

За даними телеканалу, інцидент стався в 300 м від грецького острова Лерос, що входить до групи островів Додеканес. За словами грецьких рибалок, турки відкрили вогонь по двом грецьким човнам з вогнепальної зброї.

В результаті стрілянини грецьким судам довелося покинути район лову. Потім вони попередили берегову охорону про те, що трапилося. Прибулі до місця стрілянини співробітники берегової охорони виявили, що турецькі рибалки вже повернулися в міжнародні води.

За словами одного з грецьких рибалок, турки зробили не менше шести пострілів. Однак точно сказати, з якої зброї велася стрілянина, він не зміг.

Як повідомляв УНН, для “визволення нових територій” Туреччина готує військову операцію в Сирії.

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