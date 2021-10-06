Турецкие леса снова страдают от огня
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. На юго-западе Турции произошел масштабный лесной пожар. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Управление лесного хозяйства Турции.
Детали
Пожар охватил леса турецкой провинции Мугла сегодня примерно в 00:17.
Министр сельского хозяйства Турции Бекир Пакдемирли заявил, что пожарные службы контролируют огонь. Сейчас пожарные продолжают работать над полной ликвидацией пламени.
"Всю ночь наши герои вели большую борьбу. Нельзя останавливаться, пока не погаснет последний огонь. Пожар взяли под контроль благодаря борьбе наших команд. Работы по охлаждению продолжаются. Борьба будет продолжаться до тех пор, пока пожар не будет ликвидирован окончательно", — говорится в сообщении.
Сообщается, что к тушению пламени привлекли 14 вертолетов.
Напомним
Летом, с 28 июля, Турцию охватили лесные пожары на фоне сверхвысоких температур. Быстрому распространению огня способствовал сильный ветер.
Несколько населенных пунктов пришлось эвакуировать. Известно о 8 жертвах стихии.
Украина направила на помощь своих пожарных и авиатехнику.
Украинцы не пострадали в результате масштабных пожаров в Турции.
Muğla, Dalaman yangını ekiplerimizin cansiparane mücadelesi sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. @OGMgovtr
Son ateş sönene kadar mücadelemiz devam edecek. #ormanvatandır pic.twitter.com/1m3huMmw5H