Турецькі ліси знову потерпають від вогню

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Пожежа охопила ліси турецької провінції Мугла сьогодні приблизно о 00:17.

Міністр сільського господарства Туреччини Бекір Пакдемірлі заявив, що пожежні служби контролюють вогонь. Наразі пожежники і далі працюють над повною ліквідацією полум'я.

"Усю ніч наші герої вели велику боротьбу. Не можна зупинятися, доки не згасне останній вогонь. Пожежу взяли під контроль завдяки боротьбі наших команд. Роботи з охолодження тривають. Боротьба триватиме доти, доки пожежу не буде ліквідовано остаточно", — ідеться у повідомленні.

Повідомляють, що до гасіння полум'я залучили 14 вертольотів.

Нагадаємо

Улітку, з 28 липня, Туреччину охопили лісові пожежі на тлі надвисоких температур. Швидкому поширенню вогню сприяв сильний вітер.

Кілька населених пунктів довелося евакуювати. Відомо про 8 жертв стихії.

Україна скерувала на допомогу своїх пожежників та авіатехніку.

Українці не постраждали внаслідок масштабних пожеж у Туреччині.

Muğla, Dalaman yangını ekiplerimizin cansiparane mücadelesi sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. @OGMgovtr



Son ateş sönene kadar mücadelemiz devam edecek. #ormanvatandır pic.twitter.com/1m3huMmw5H