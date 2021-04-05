Турецкие адмиралы в отставке выступили против строительства канала у Босфора: их арестовали

ukru
Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 44597 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 62821 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 107824 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 143552 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 194963 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193138 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 279145 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 326817 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157841 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143138 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Авария в центре Мангайма: двое людей погибли, 25 раненых, подозреваемый арестован

Авария в центре Мангайма: двое людей погибли, 25 раненых, подозреваемый арестован

3 марта, 15:37 • 28164 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 106207 просмотра
Это самое худшее заявление: Трамп раскритиковал слова Зеленского о соглашении о завершении войны

Это самое худшее заявление: Трамп раскритиковал слова Зеленского о соглашении о завершении войны

3 марта, 17:08 • 23883 просмотра
При каких условиях в США будут открыты для возобновления переговоров с Украиной: Волц ответил

При каких условиях в США будут открыты для возобновления переговоров с Украиной: Волц ответил

3 марта, 17:27 • 23319 просмотра
"Большая пятерка" стран НАТО провела срочную видеоконференцию по поводу Украины

"Большая пятерка" стран НАТО провела срочную видеоконференцию по поводу Украины

20:31 • 27683 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 326819 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 280242 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 435487 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 401409 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 384599 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 106207 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 186182 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 214366 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 194299 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 279145 просмотра
Актуальное
Турецкие адмиралы в отставке выступили против строительства канала у Босфора: их арестовали

Турецкие адмиралы в отставке выступили против строительства канала у Босфора: их арестовали

Киев  •  УНН

 • 14908 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Генпрокуратура Анкары выдала ордера на аресты 14 отставных адмиралов по обвинению в попытке нарушения конституционного строя республики из-за их послания относительно необходимости сохранения конвенции Монтрё о статусе проливов Босфор и Дарданеллы. Об этом в понедельник сообщает телеканал Haberturk, пишет УНН.

Детали

В настоящее время в домах 10 арестованных проходят обыски. Идет изъятие улик, которые могут доказать вину обвиняемых. Еще четырех отставных военных пока не удалось обнаружить, им предписано в трехдневный срок явиться в полицию.

Основанием для возбуждения уголовного дела против экс-адмиралов стало появившееся в воскресенье письмо от имени 103 бывших военных. В нем адмиралы выразили обеспокоенность в связи с дискуссией о возможности выхода Турции из конвенции Монтрё о статусе проливов Босфор и Дарданеллы. Прокуратура посчитала это заявление нарушающим УК Турции и вменяет в вину авторам заявления сговор в с целью подрыва конституционного порядка и безопасности государства.

Контекст

В открытом письме 103 турецких отставных адмиралов говорится, что Турция должна неукоснительно следовать конвенции Монтрё о статусе проливов Босфор и Дарданеллы, дискуссии о возможности выхода из нее в связи с проектом канала “Стамбул” неприемлемы.

“В последнее время мы с беспокойством следим за обсуждением темы канала „Стамбул“ и конвенция Монтрё в контексте юрисдикции отмены международных договоров. Турецкие проливы являются одним из важнейших водных путей в мире и исторически управлялись в соответствии с международными договорами. Последний из этих договоров — конвенция Монтрё — наилучшим образом защищает права Турции”, — говорится в письме.

Отмечается, что это не только договор, регулирующий проход через проливы, но и “великая дипломатическая победа, которая восстановила суверенные права Турции на Стамбул, Мраморное море, проливы Босфор и Дарданеллы”.

“Конвенция Монтрё является основным документом безопасности причерноморских стран и конвенцией, которая делает Черное море морем мира. Это конвенция, которая дает право Турции не вступать без ее желания в войну на стороне одной из воюющих сторон, это позволило ей сохранить нейтралитет во Второй мировой войне”, — считают адмиралы.

“По этим и подобным причинам мы считаем, что следует избегать любых дискуссий и действий, которые могут привести к тому, что конвенция Монтрё станет предметом обсуждения”, — говорится в письме.

Также в письме выражается мнение о необходимости сохранения нынешней конституции Турции на фоне призывов турецкого лидера Тайипа Эрдогана к разработке нового основного закона, а также осуждается отход руководства ВС Турции от “пути, намеченного (основателем республики) Мустафой Кемалем Ататюрком”.

Конвенция Монтрё

Конвенция Монтрё, принятая в 1936 году, сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. Однако режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу и сроку пребывания.

Черноморскими государствами являются: Турция, Румыния, Болгария, Украина, Российская Федерация, Грузия.

Канала “Стамбул”

Власти Турции утвердили план канала “Стамбул” и обещают начать его строительство в самое ближайшее время. Канал должен связать Мраморное море с Черным и стать искусственным дублером Босфора, который на протяжении многих веков остается одной из ключевых транспортных артерий Европы.

Длина канала составит 45 километров, он будет проложен на западных окраинах города. Приблизительная стоимость проекта, по разным оценкам, может составить от 15 до 25 миллиардов долларов, и он должен стать крупнейшей из строек, инициированных за годы правления Реджепа Эрдогана.

Турецкие чиновники говорят, что одна из главных целей канала — защитить мировое историческое наследие, расположенное по берегам Босфора. “Сумасшедший проект” Эрдогана, однако, вызывает критику с самых разных сторон. Против выступают прежде всего экологи, а также стамбульские городские активисты. Один из наиболее активных критиков проекта — мэр Стамбула Эркем Имамоглу, который считается вероятным оппонентом Эрдогана на президентских выборах 2023 года.

Наибольшую проблему планы Эрдогана представляют именно для России, которая сейчас защищена этим договором от массового входа в Черное море, например, американских кораблей. Впрочем, и страны НАТО, отношения с которыми у Турции в последние годы были далеко не простыми, могут быть встревожены перспективой, что она будет распоряжаться стратегически важной водной артерией по собственному усмотрению.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы