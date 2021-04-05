Турецкие адмиралы в отставке выступили против строительства канала у Босфора: их арестовали

Детали

В настоящее время в домах 10 арестованных проходят обыски. Идет изъятие улик, которые могут доказать вину обвиняемых. Еще четырех отставных военных пока не удалось обнаружить, им предписано в трехдневный срок явиться в полицию.

Основанием для возбуждения уголовного дела против экс-адмиралов стало появившееся в воскресенье письмо от имени 103 бывших военных. В нем адмиралы выразили обеспокоенность в связи с дискуссией о возможности выхода Турции из конвенции Монтрё о статусе проливов Босфор и Дарданеллы. Прокуратура посчитала это заявление нарушающим УК Турции и вменяет в вину авторам заявления сговор в с целью подрыва конституционного порядка и безопасности государства.

Контекст

В открытом письме 103 турецких отставных адмиралов говорится, что Турция должна неукоснительно следовать конвенции Монтрё о статусе проливов Босфор и Дарданеллы, дискуссии о возможности выхода из нее в связи с проектом канала “Стамбул” неприемлемы.

“В последнее время мы с беспокойством следим за обсуждением темы канала „Стамбул“ и конвенция Монтрё в контексте юрисдикции отмены международных договоров. Турецкие проливы являются одним из важнейших водных путей в мире и исторически управлялись в соответствии с международными договорами. Последний из этих договоров — конвенция Монтрё — наилучшим образом защищает права Турции”, — говорится в письме.

Отмечается, что это не только договор, регулирующий проход через проливы, но и “великая дипломатическая победа, которая восстановила суверенные права Турции на Стамбул, Мраморное море, проливы Босфор и Дарданеллы”.

“Конвенция Монтрё является основным документом безопасности причерноморских стран и конвенцией, которая делает Черное море морем мира. Это конвенция, которая дает право Турции не вступать без ее желания в войну на стороне одной из воюющих сторон, это позволило ей сохранить нейтралитет во Второй мировой войне”, — считают адмиралы.

“По этим и подобным причинам мы считаем, что следует избегать любых дискуссий и действий, которые могут привести к тому, что конвенция Монтрё станет предметом обсуждения”, — говорится в письме.

Также в письме выражается мнение о необходимости сохранения нынешней конституции Турции на фоне призывов турецкого лидера Тайипа Эрдогана к разработке нового основного закона, а также осуждается отход руководства ВС Турции от “пути, намеченного (основателем республики) Мустафой Кемалем Ататюрком”.

Конвенция Монтрё

Конвенция Монтрё, принятая в 1936 году, сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. Однако режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу и сроку пребывания.

Черноморскими государствами являются: Турция, Румыния, Болгария, Украина, Российская Федерация, Грузия.

Канала “Стамбул”

Власти Турции утвердили план канала “Стамбул” и обещают начать его строительство в самое ближайшее время. Канал должен связать Мраморное море с Черным и стать искусственным дублером Босфора, который на протяжении многих веков остается одной из ключевых транспортных артерий Европы.

Длина канала составит 45 километров, он будет проложен на западных окраинах города. Приблизительная стоимость проекта, по разным оценкам, может составить от 15 до 25 миллиардов долларов, и он должен стать крупнейшей из строек, инициированных за годы правления Реджепа Эрдогана.

Турецкие чиновники говорят, что одна из главных целей канала — защитить мировое историческое наследие, расположенное по берегам Босфора. “Сумасшедший проект” Эрдогана, однако, вызывает критику с самых разных сторон. Против выступают прежде всего экологи, а также стамбульские городские активисты. Один из наиболее активных критиков проекта — мэр Стамбула Эркем Имамоглу, который считается вероятным оппонентом Эрдогана на президентских выборах 2023 года.

Наибольшую проблему планы Эрдогана представляют именно для России, которая сейчас защищена этим договором от массового входа в Черное море, например, американских кораблей. Впрочем, и страны НАТО, отношения с которыми у Турции в последние годы были далеко не простыми, могут быть встревожены перспективой, что она будет распоряжаться стратегически важной водной артерией по собственному усмотрению.