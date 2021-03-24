Ердоган заявив, що наступного року у Туреччині опублікують текст нової конституції
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Президент Туреччини Тайіп Ердоган заявив в середу, що в першій половині 2022 року влада має намір представити народу текст нової конституції республіки, пише УНН з посиланням на телеканал NTV.
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“Конституція буде продуктом відкритої і прозорої роботи. Ми розраховуємо підготувати її в першій половині майбутнього року. І обов’язково представимо її народу на схвалення”, — сказав він під час виступу на конгресі правлячої Партії справедливості і розвитку в Анкарі, який транслював телеканал NTV.
Ердоган зазначив, що чинному основному закону “вже 29 років, і в історичному контексті він втратив актуальність”. “Хоча в конституції вже майже не залишилося незмінених статей, все ж немає ще тексту, який охоплював би кожного в цій країні. У світі, ми бачимо, конституції змінюються і частіше. Є держави, в яких основний закон довго не змінюється, і вони мають таку стабільність завдяки простоті текстів конституції”, — зазначив Ердоган.
Турецький лідер вказав, що нова конституція “врахує всі внутрішні і міжнародні реалії” і стане повністю інклюзивною для кожного громадянина Туреччини. Він нагадав, що спроби змінити основний закон робилися владою і раніше, але “політичний клімат не давав закінчити цю роботу”.
“Проведені нами раніше зміни в конституцію, думаю, дали нам величезний досвід. Зараз країна як ніколи раніше готова до нової конституції”, — резюмував він.
Виступ Ердогана:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi’nde konuşuyor. https://t.co/aFcL00viA0— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 24, 2021