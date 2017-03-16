Турция пригрозила отменить соглашение с ЕС о беженцах

"Мы можем остановить его (договор - ред.) в одностороннем порядке. Все это в наших руках", - заявил он.

Год назад, когда Европа переживала разгар миграционной кризиса, Турция заключила соглашение, которое предусматривало ускоренное рассмотрение вопросов безвизового въезда для турецких граждан и членства страны в ЕС, а также выделение 6 миллиардов долларов на обустройство лагерей беженцев в Турции

В течение последних дней отношения между Турцией и ЕС обострились после запрета Нидерландов и Германии по проведению турецкими политиками митингов перед референдумом 16 апреля, который имеет целью расширение полномочий президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.