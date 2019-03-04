ЦИК Молдовы обнародовала окончательные результаты выборов в парламент
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. По результатам подсчета 100% голосов избирателей на выборах 24 февраля, в парламент прошли четыре партии, на первом месте по мандатами - Партия социалистов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центризбирком Молдовы.
Согласно информации на сайте ЦИК, Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) получила 18 мандатов, проевропейский политический блок ACUM - 14 мандатов, Демократическая партия Молдовы (ДПМ) - 13, партия "Шор" - 5 мест.
С результатами выборов в одномандатных округах социалистическая и демократическая партии получили 17 мандатов, блок ACUM - 12 мандатов, "Шор" - 2.
В трех одномандатных округах победу одержали независимые кандидаты.
Также, по данным ЦИК, остальные партии не преодолели барьер 6%.
Отметим, явка на парламентских выборах в Молдове 24 февраля составляла менее половины зарегистрированных избирателей - менее 49,1%.
Некоторые политические силы уже в процессе подсчета голосов выразили сомнение в результатах. В частности, оппозиционный проевропейский блок Acum заявил, что не признает результатов выборов на специальных участках, которые открыли для избирателей с неподконтрольного Кишиневу Приднестровье, через, как заявили в блоке, фальсификации на них.
Ранее УНН сообщал, о предварительных результатах выборов в Эстонии.