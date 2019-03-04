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ЦИК Молдовы обнародовала окончательные результаты выборов в парламент

Киев  •  УНН

 • 7396 просмотра

КИЕВ. 4 марта. УНН. По результатам подсчета 100% голосов избирателей на выборах 24 февраля, в парламент прошли четыре партии, на первом месте по мандатами - Партия социалистов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центризбирком Молдовы.

Согласно информации на сайте ЦИК, Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) получила 18 мандатов, проевропейский политический блок ACUM - 14 мандатов, Демократическая партия Молдовы (ДПМ) - 13, партия "Шор" - 5 мест.

С результатами выборов в одномандатных округах социалистическая и демократическая партии получили 17 мандатов, блок ACUM - 12 мандатов, "Шор" - 2.

В трех одномандатных округах победу одержали независимые кандидаты.

Также, по данным ЦИК, остальные партии не преодолели барьер 6%.

Отметим, явка на парламентских выборах в Молдове 24 февраля составляла менее половины зарегистрированных избирателей - менее 49,1%.

Некоторые политические силы уже в процессе подсчета голосов выразили сомнение в результатах. В частности, оппозиционный проевропейский блок Acum заявил, что не признает результатов выборов на специальных участках, которые открыли для избирателей с неподконтрольного Кишиневу Приднестровье, через, как заявили в блоке, фальсификации на них.

Ранее УНН сообщал, о предварительных результатах выборов в Эстонии.

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