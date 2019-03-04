ЦИК Молдовы обнародовала окончательные результаты выборов в парламент

Согласно информации на сайте ЦИК, Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) получила 18 мандатов, проевропейский политический блок ACUM - 14 мандатов, Демократическая партия Молдовы (ДПМ) - 13, партия "Шор" - 5 мест.



С результатами выборов в одномандатных округах социалистическая и демократическая партии получили 17 мандатов, блок ACUM - 12 мандатов, "Шор" - 2.



В трех одномандатных округах победу одержали независимые кандидаты.



Также, по данным ЦИК, остальные партии не преодолели барьер 6%.



Отметим, явка на парламентских выборах в Молдове 24 февраля составляла менее половины зарегистрированных избирателей - менее 49,1%.



Некоторые политические силы уже в процессе подсчета голосов выразили сомнение в результатах. В частности, оппозиционный проевропейский блок Acum заявил, что не признает результатов выборов на специальных участках, которые открыли для избирателей с неподконтрольного Кишиневу Приднестровье, через, как заявили в блоке, фальсификации на них.



Ранее УНН сообщал, о предварительных результатах выборов в Эстонии.