Цуренко сыграет против первой ракетки России на "Кубке Кремля"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. Украинская теннисистка Леся Цуренко стартует на турнире WTA с призовым фондом более 900 тысяч долларов — “Кубок Кремля”, который пройдет в Москве, сообщает УНН со ссылкой на сайт теннисистки.
В первом раунде соперницей киевлянки станет шестая ракетка турнира россиянка Дарья Касаткина.
Цуренко и Касаткина дважды встречались в нынешнем сезоне. На траве Бирмингема победила украинка, а на харде в Ухане — россиянка.
Напомним, что в прошлом киевлянка остановилась в четвертьфинале Кубка Кремля.