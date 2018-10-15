Цуренко сыграет против первой ракетки России на "Кубке Кремля"

В первом раунде соперницей киевлянки станет шестая ракетка турнира россиянка Дарья Касаткина.

Цуренко и Касаткина дважды встречались в нынешнем сезоне. На траве Бирмингема победила украинка, а на харде в Ухане — россиянка.

Напомним, что в прошлом киевлянка остановилась в четвертьфинале Кубка Кремля.