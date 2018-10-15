Цуренко зіграє проти першої ракетки Росії на "Кубку Кремля"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Українська тенісистка Леся Цуренко стартуватиме на турнірі WTA з призовим фондом понад 900 тисяч доларів — “Кубок Кремля”, що триватиме в Москві, повідомляє УНН з посиланням на сайт тенісистки.
У першому раунді суперницею киянки стане шоста ракетка турніру росіянка Дар’я Касаткіна.
Цуренко і Касаткіна двічі зустрічалися в нинішньому сезоні. На траві Бірмінгема перемогла українка, а на харді в Ухані — росіянка.
Нагадаємо, що минулоріч киянка зупинилася у чвертьфіналі Кубку Кремля.