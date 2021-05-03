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На этой неделе можно будет увидеть метеоритный дождь

На этой неделе можно будет увидеть метеоритный дождь

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 мая. УНН. На этой неделе в небе вспыхнет метеоритный дождь Эта-Аквариды, сообщает УНН.

Детали

По данным Time and Date, пик метеоритного потока Эта-Аквариды в Киеве придется между с 5 на 6 мая, когда в небе каждый час будут падать до 50 звезд.

Этот меоритний дождь видно в обоих полушариях, а в целом он длится примерно с 19 апреля до 28 мая ежегодно.

Метеоритный поток Эта-Аквариды назван в честь самой яркой звезды созвездия Водолея - η Водолея.

Эта-Аквариды - один из двух метеорных потоков, порожденных кометой Галлея. Земля дважды в год проходит сквозь метеорный поток кометы Галлея - второй раз в октябре. Это создает метеорный поток Орионид, пик которого достигает 20 октября.

Комете Галлея нужно около 76 лет, чтобы сделать полный оборот вокруг Солнца. В следующий раз ее можно будет увидеть с Земли в 2061 году.

Как увидеть Эта-Аквариды

Для того, чтобы увидеть метеоритный дождь, не требуется специального оборудования или большого количества навыков. По большому счету, все, что действительно нужно, это чистое небо и много терпения. При этом лучше найти для созерцания место вдали от городских огней.

Украинские Национальные Новости

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