На этой неделе можно будет увидеть метеоритный дождь
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. На этой неделе в небе вспыхнет метеоритный дождь Эта-Аквариды, сообщает УНН.
Детали
По данным Time and Date, пик метеоритного потока Эта-Аквариды в Киеве придется между с 5 на 6 мая, когда в небе каждый час будут падать до 50 звезд.
Этот меоритний дождь видно в обоих полушариях, а в целом он длится примерно с 19 апреля до 28 мая ежегодно.
Метеоритный поток Эта-Аквариды назван в честь самой яркой звезды созвездия Водолея - η Водолея.
Эта-Аквариды - один из двух метеорных потоков, порожденных кометой Галлея. Земля дважды в год проходит сквозь метеорный поток кометы Галлея - второй раз в октябре. Это создает метеорный поток Орионид, пик которого достигает 20 октября.
Комете Галлея нужно около 76 лет, чтобы сделать полный оборот вокруг Солнца. В следующий раз ее можно будет увидеть с Земли в 2061 году.
Как увидеть Эта-Аквариды
Для того, чтобы увидеть метеоритный дождь, не требуется специального оборудования или большого количества навыков. По большому счету, все, что действительно нужно, это чистое небо и много терпения. При этом лучше найти для созерцания место вдали от городских огней.