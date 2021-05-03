Цього тижня можна буде побачити метеоритний дощ

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Цього тижня у небі спалахне метеоритний дощ Ета-Аквариди, повідомляє УНН.

Деталі

За даними Time and Date, пік метеоритного потоку Ета-Аквариди у Києві прийдеться між з 5 на 6 травня, коли в небі кожну годину будуть падати до 50 зірок.

Цей меоритний дощ видно в обох півкулях, а загалом він триває приблизно з 19 квітня до 28 травня щороку.

Метеоритний потік Ета-Аквариди названий на честь найяскравішої зірки сузір'я Водолія - η Водолія.

Ета-Аквариди - один з двох метеорних потоків, породжених кометою Галлея. Земля двічі на рік проходить крізь метеорний потік комети Галлея - вдруге в жовтні. Це створює метеорний потік Оріонід, пік якого досягає 20 жовтня.

Кометі Галлея потрібно близько 76 років, щоб зробити повний оборот навколо Сонця. Наступного разу її можна буде побачити з Землі в 2061 році.

Як побачити Ета-Аквариди

Для того, щоб побачити метеоритний дощ, не потрібно спеціального устаткування або великої кількості навичок. За великим рахунком, все, що дійсно потрібно, це чисте небо і багато терпіння. При цьому краще знайти для споглядання місце далеко від міських вогнів.

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