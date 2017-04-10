На этой неделе депутаты планируют рассмотреть законопроекты для реализации судебной реформы

“Уже на этой неделе будут рассматриваться очередные законы по одной из сверхважных реформ — судебной реформы. Это проекты законов 6232 (проект закона О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и других законодательных актов), 6233 (проект закона О внесении изменения в статью 540 Таможенного кодекса Украины относительно принудительного исполнения постановления органа доходов и сборов или суда о наложении штрафа), определенные Президентом как неотложные. Это и законы 5336-1 о Конституционном суде и 5425 (о внесении изменения в статью 23 Бюджетного кодекса Украины относительно бюджетних назначений на обеспечение деятельности Конституционного Суда Украины. Когда речь идет о реформах комиссии законы, я считаю следует проявить максимальную поддержку и консолидацию, потому что именно зал под куполом должен демонстрировать всей стране пример эффективной работы”, — сказал А.Герасимов.

Как сообщал УНН, 22 марта Президент подписал законопроект о работе нового Верховного Суда.