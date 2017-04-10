На этой неделе депутаты планируют рассмотреть законопроекты для реализации судебной реформы
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. На текущей пленарной неделе народные депутаты планируют рассмотреть ряд законопроектов о введении судебной реформы, среди которых и закон о Конституционном суде Украины. Об этом на сегодняшнем заседании согласительного совета сообщил председатель фракции БПП Артур Герасимов, передает корреспондент УНН.
“Уже на этой неделе будут рассматриваться очередные законы по одной из сверхважных реформ — судебной реформы. Это проекты законов 6232 (проект закона О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и других законодательных актов), 6233 (проект закона О внесении изменения в статью 540 Таможенного кодекса Украины относительно принудительного исполнения постановления органа доходов и сборов или суда о наложении штрафа), определенные Президентом как неотложные. Это и законы 5336-1 о Конституционном суде и 5425 (о внесении изменения в статью 23 Бюджетного кодекса Украины относительно бюджетних назначений на обеспечение деятельности Конституционного Суда Украины. Когда речь идет о реформах комиссии законы, я считаю следует проявить максимальную поддержку и консолидацию, потому что именно зал под куполом должен демонстрировать всей стране пример эффективной работы”, — сказал А.Герасимов.
Как сообщал УНН, 22 марта Президент подписал законопроект о работе нового Верховного Суда.