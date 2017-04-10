На этой неделе депутаты планируют рассмотреть законопроекты для реализации судебной реформы

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 77412 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 111166 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 169394 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 124549 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 121713 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115185 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106092 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107376 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103825 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 159987 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На этой неделе депутаты планируют рассмотреть законопроекты для реализации судебной реформы

На этой неделе депутаты планируют рассмотреть законопроекты для реализации судебной реформы

Киев  •  УНН

 • 8597 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. На текущей пленарной неделе народные депутаты планируют рассмотреть ряд законопроектов о введении судебной реформы, среди которых и закон о Конституционном суде Украины. Об этом на сегодняшнем заседании согласительного совета сообщил председатель фракции БПП Артур Герасимов, передает корреспондент УНН.

“Уже на этой неделе будут рассматриваться очередные законы по одной из сверхважных реформ — судебной реформы. Это проекты законов 6232 (проект закона О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и других законодательных актов), 6233 (проект закона О внесении изменения в статью 540 Таможенного кодекса Украины относительно принудительного исполнения постановления органа доходов и сборов или суда о наложении штрафа), определенные Президентом как неотложные. Это и законы 5336-1 о Конституционном суде и 5425 (о внесении изменения в статью 23 Бюджетного кодекса Украины относительно бюджетних назначений на обеспечение деятельности Конституционного Суда Украины. Когда речь идет о реформах комиссии законы, я считаю следует проявить максимальную поддержку и консолидацию, потому что именно зал под куполом должен демонстрировать всей стране пример эффективной работы”, — сказал А.Герасимов.

Как сообщал УНН, 22 марта Президент подписал законопроект о работе нового Верховного Суда.

Украинские Национальные Новости

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