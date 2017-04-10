Цього тижня депутати планують розглянути законопроекти для реалізації судової реформи

“Вже на цьому тижні будуть розглядатися чергові закони щодо однієї з надважливих реформ — судової реформи. Це проекти законів 6232 (проект закону “Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів), 6233 (проект закону "Про внесення зміни до статті 540 Митного кодексу України щодо примусового виконання постанови органу доходів і зборів або суду про накладення штрафу), визначені Президентом як невідкладні. Це і закони 5336-1 про Конституційний суд та 5425 (про внесення зміни до статті 23 Бюджетного кодексу України щодо бюджетних призначень на забезпечення діяльності Конституційного Суду України“. Коли мова йде про реформи комісії закони, я вважаю слід проявити максимальну підтримку та консолідацію, бо саме зала під куполом має демонструвати всій країні приклад ефективної роботи”, — сказав А.Герасимов.

Як повідомляв УНН, 22 березня Президент підписав законопроект щодо роботи нового Верховного Суду.