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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В этом году парламент может рассмотреть закон о реформе СБУ - нардеп

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 апреля. УНН. Для проведения реформы Службы безопасности Украины правительство должно внести в парламент отдельный законопроект.Про этом во время круглого стола заявила народный депутат, председатель подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз, передает корреспондент УНН.

В этом году парламент может рассмотреть закон о реформе СБУ - нардеп

"В направлении реформирования СБУ - это закон о нацбезопасности, где в заключительных положениях указано, что Кабмину (нужно - ред.) внести законопроект об СБУ. Мы там будем работать над формулировкой (реформа СБУ - ред.), чтобы оно касалось не просто общего законопроекта о деятельности СБУ, а реформирования Службы безопасности. Действительно, коллеги из представительства НАТО подчеркивают необходимость более качественно выписанного закона по СБУ учитывая современные вызовы, с учетом необходимости противодействовать тем угрозам, с которыми мы имеем дело. Я уверена, что в этом законе должны быть внесены лишения СБУ (возможности - ред.) заниматься экономическими преступлениями ", - рассказала И.Фриз.

Нардеп добавила, что этот законопроект о реформе СБУ должны быть внесены в парламент через 6 месяцев после принятия закона о нацбезопасности.

"Если будут все сроки сохраняться, то неисключительно, что даже в этом году мы сможем получить проект закона, в котором будет указано формат и направления реформирования СБУ", - резюмировала И.Фриз.

Как повыдомляв УНН, в понедельник, 16 Апреля Консультативная миссия Европейского Союза начала программу тренингов по добродетельности для Службы безопасности Украины.

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