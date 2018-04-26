Цього року парламент може розглянути закон щодо реформи СБУ – нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Для проведення реформи Служби безпеки України уряд повинен внести в парламент окремий законопроект.Про це під час круглого столу заявила народний депутат, голова підкомітету з питань безпеки державних інформаційних систем Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Ірина Фриз, передає кореспондент УНН.
"В напрямку реформування СБУ – це закон про нацбезпеку, де в прикінцевих положеннях зазначено, що Кабміну (потрібно – ред.) внести законопроект щодо СБУ. Ми там будемо працювати над формулюванням (реформа СБУ – ред.), щоб воно стосувалось не просто загального законопроекту щодо діяльності СБУ, а реформування Служби безпеки. Дійсно, колеги з представництва НАТО наголошують на необхідності більш якісно виписаного закону по СБУ з огляду на сучасні виклики, з огляду на необхідність протидіяти тим загрозам, з якими ми маємо справу. Я впевнена, що в цьому законі має бути внесено позбавлення СБУ (можливості – ред.) займатися економічними злочинами", - розповіла І.Фриз.
Нардеп додала, що цей законопроект про реформу СБУ має бути внесено до парламенту через 6 місяців після ухвалення закону про нацбезпеку.
"Якщо будуть всі терміни зберігатися, то невиключно, що навіть в цьому році ми зможемо отримати проект закону, в якому буде зазначено формат та напрямки реформування СБУ", - резюмувала І.Фриз.
Як повыдомляв УНН, у понеділок, 16 квітня Консультативна місія Європейського Союзу розпочала програму тренінгів із доброчесності для Служби безпеки України.