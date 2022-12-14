"В этом году особенный": Зеленскому передали Вифлеемский огонь мира

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"Вифлеемский огонь мира в этом году особенный. Это символ того, что мы никого не боимся и будем стоять до победы, каждый на своем месте. После меня огонь будет на фронте – будет давать энергию нашим воинам, которые защищают Украину. Там он нужен больше всего", – отметил Зеленский.

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Вифлеемский огонь мира – международная ежегодная скаутская акция, которая заключается в распространении символического огня, зажженного на месте рождения Иисуса Христа.