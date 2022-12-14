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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 20849 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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"Цього року особливий": Зеленському передали Вифлеємський вогонь миру

"Цього року особливий": Зеленському передали Вифлеємський вогонь миру

Київ • УНН

 • 657016 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Пластуни вручили президенту України Володимиру Зеленському Вифлеємський вогонь миру, який потім передадуть на фронт українським військовим. Про це повідомляє УНН із посиланням на фейсбук Зеленського.

Цитата

"Вифлеємський вогонь миру цьогоріч особливий. Це символ того, що ми нікого не боїмося й стоятимемо до перемоги, кожний на своєму місці. Після мене вогонь буде на фронті – даватиме енергію нашим воїнам, які захищають Україну. Там він потрібен найбільше", – зазначив Зеленський.

Додамо

Вифлеємський вогонь миру – міжнародна щорічна скаутська акція, яка полягає у поширенні символічного вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа.

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