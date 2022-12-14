"Цього року особливий": Зеленському передали Вифлеємський вогонь миру

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"Вифлеємський вогонь миру цьогоріч особливий. Це символ того, що ми нікого не боїмося й стоятимемо до перемоги, кожний на своєму місці. Після мене вогонь буде на фронті – даватиме енергію нашим воїнам, які захищають Україну. Там він потрібен найбільше", – зазначив Зеленський.

Додамо

Вифлеємський вогонь миру – міжнародна щорічна скаутська акція, яка полягає у поширенні символічного вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа.